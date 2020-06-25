В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

Днем ранее сообщалось о 49 009 зараженных. Суточный прирост составил 1 178 случаев, таким образом, за все время заразились 50 187 человек. За сутки скончались еще 47 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 2 620 человек.