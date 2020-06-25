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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:06
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч

12:06 25.06.2020
93
© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 49 009 зараженных. Суточный прирост составил 1 178 случаев, таким образом, за все время заразились 50 187 человек. За сутки скончались еще 47 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 2 620 человек.
С начала вспышки коронавируса в стране излечились свыше 20,4 тысячи заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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