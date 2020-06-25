Изъятую у мурманской компании за долги картину Рериха выставили на торги

МУРМАНСК, 25 июн - РИА Новости. Судебные приставы за неуплату долгов арестовали и направили на реализацию четыре объекта недвижимости и картину художника Судебные приставы за неуплату долгов арестовали и направили на реализацию четыре объекта недвижимости и картину художника Николая Рериха , принадлежащие юридическому лицу, сообщила пресс-служба федеральной службы судебных приставов.

"В межрайонном специализированном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам на исполнении находится 537 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам и заработной плате с акционерного общества на общую сумму более 280 миллионов рублей. В добровольный срок задолженность не была оплачена, после чего в отношении должника-организации применены меры принудительного исполнения", - говорится в сообщении.

В рамках исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное положение компании. На основании полученных из регистрирующих органов сведений пристав вынес постановление о наложении ареста на четыре объекта недвижимости. "Также в ходе исполнительных действий арестована картина Николая Рериха "Поморяне. Вечер". Даже после ареста имущества руководством организации требования исполнительных документов исполнены не были", - сообщили в федеральной службе судебных приставов.

Отмечается, что для оценки арестованного имущества и передачи его на реализацию судебным приставом вынесено постановление об участии в исполнительном производстве специалиста-оценщика. Недвижимость была им оценена в 46 миллионов рублей, а рыночная стоимость произведения искусства составила более 78 миллионов рублей.

"Арестованное имущество передано на торги, которые состоятся в начале июля. После реализации имущества задолженность по заработной плате перед работниками компании будет погашена", - добавили в ведомстве.

В сентябре прошлого года следственный комитет сообщал о том, что предметы искусства, в том числе картины известных художников стоимостью до нескольких миллионов долларов, были изъяты в ходе обысков у задержанного ранее в рамках уголовного дела учредителя и члена совета директоров " Мурманского морского пароходства " (ММП). Всего, по данным СК , было изъято 11 картин Рериха, одна из которых, "Поморяне. Вечер", в 2009 году оценивалась в примерно 2,5 - 3 миллиона долларов, а также картина Айвазовского "У берега Капри".

Учредителю предприятия было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.