Главы Чукотки и Якутии проголосовали по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

"Очень важно, чтобы будущие поколения знали, кто победил во Второй мировой войне, что в семье есть мама и папа, что Крым и Курилы – это наши территории, а пенсионерам всегда гарантирована индексация пенсий", - сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.