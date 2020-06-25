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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы Чукотки и Якутии проголосовали по поправкам в Конституцию
Губернатор Чукотки Роман Копин и глава Якутии Айсен Николаев в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщают власти регионов. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:02
голосование по поправкам в конституцию
сардана авксентьева
чукотка
конституция рф
айсен николаев
роман копин
якутск
общество
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РИА Новости
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сардана авксентьева, чукотка, конституция рф, айсен николаев, роман копин, якутск, общество

Главы Чукотки и Якутии проголосовали по поправкам в Конституцию

12:02 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Чукотки Роман Копин и глава Якутии Айсен Николаев в четверг приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщают власти регионов.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
"Глава региона пришёл на избирательный участок № 2 городского округа Анадырь в полдень по местному времени, чтобы выразить свою гражданскую позицию… Копину на входе вручили маску, перчатки и одноразовую ручку. Также он обработал руки санитайзером, а волонтёр измерил температуру", - говорится в сообщении правительства Чукотки.
"Очень важно, чтобы будущие поколения знали, кто победил во Второй мировой войне, что в семье есть мама и папа, что Крым и Курилы – это наши территории, а пенсионерам всегда гарантирована индексация пенсий", - сказал Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
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Сегодня на Чукотке открылось 55 избирательных комиссий, пять из них – в Анадыре. В Якутии голосование стартовало на более чем 800 избирательных участках.
"Глава Якутии Айсен Николаев, сегодня, 25 июня, в избирательном участке №779 в 202 микрорайоне города Якутска принял участие в досрочном Общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию страны", - сообщает правительство Якутии.
Вместе с главой региона в досрочном голосовании приняла участие глава Якутска Сардана Авксентьева. Николаев, чьи слова приводятся в сообщении, выразил уверенность, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в республике пройдет организованно. "Якутяне всегда отличались активной гражданской позицией, и, конечно же, они выразят своё мнение по поправкам в Конституцию, которые очень важны для дальнейшего развития нашей страны", - отметил Николаев.
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Голосование по поправкам в КонституциюСардана АвксентьеваЧукоткаКонституция РФАйсен НиколаевРоман КопинЯкутскОбщество
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