https://ria.ru/20200625/1573454277.html
Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО
В Японии объяснили, почему отказались размещать на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, о чем стало известно накануне. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:01
2020-06-25T14:52
таро коно
ямагути (префектура)
япония
токио
в мире
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Covid короновирусович
Толку то от американских про - ни одной северокорейской ракеты не сбили!
29
Андрей Бесс
С400 это обычная зенита, а не система про. Разница очевидна
29
8
ямагути (префектура)
япония
токио
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таро коно, ямагути (префектура), япония, токио, в мире
ТОКИО, 25 июн — РИА Новости.
В Японии
объяснили, почему отказались размещать на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, о чем стало известно накануне.
"Мы поняли, что не сможем контролировать, куда упадет ракетный ускоритель. <...> Это единственная причина", — заявил министр обороны страны Таро Коно
.
Он признал, что до этого правительство убеждало местных жителей, что сможет контролировать траекторию падения и защитит жилые кварталы, но все-таки выяснилось, что это не так.
При этом Коно отметил, что угроза со стороны Северной Кореи
все еще сохраняется — "у нее так много баллистических ракет", поэтому в Токио
продолжат думать, как защитить население.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности нанести превентивный удар, министр сказал, что важно определить точную терминологию — что имеется в виду, как это сочетается с международным правом. "Я не думаю, что превентивный удар — это правильная концепция", — добавил Коно.
Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore правительство приняло в 2017 году на фоне продолжавшихся пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита
на северо-западе и Ямагути
на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.
Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.