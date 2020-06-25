В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию на участках для голосования

Она отметила, что уже отработаны все необходимые требования и алгоритмы для минимизации рисков и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во время проведения голосования.

По словам Брагиной, большинство регионов России находится на первом этапе снятия ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса, есть субъекты, которые уже на втором этапе, есть субъекты, которые готовятся к переходу на третий этап.