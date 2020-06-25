https://ria.ru/20200625/1573453955.html
В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви
Один человек, по предварительным данным, погиб в результате взрыва, произошедшего в четверг в селе Урцадзор Араратской области Армении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:57
2020-06-25T12:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире