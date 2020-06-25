В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви

"Сигнал о взрыве во времянке недалеко от церкви Сурб Карапет (Святого Крестителя – ред.) села Урцадзор (в 60 километрах от Еревана) поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления 25 июня в 11.00 (10.00 мск). По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.