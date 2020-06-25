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В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви
Один человек, по предварительным данным, погиб в результате взрыва, произошедшего в четверг в селе Урцадзор Араратской области Армении, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:02
армения
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армения, в мире

В армянском селе прогремел взрыв недалеко от церкви

11:57 25.06.2020 (обновлено: 12:02 25.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб в результате взрыва, произошедшего в четверг в селе Урцадзор Араратской области Армении, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сигнал о взрыве во времянке недалеко от церкви Сурб Карапет (Святого Крестителя – ред.) села Урцадзор (в 60 километрах от Еревана) поступил на пульт дежурного национального центра кризисного управления 25 июня в 11.00 (10.00 мск). По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
На место выехала оперативная группа спасательного управления Араратской области. Обстоятельства происшествия уточняются.
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