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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Две трети от 110 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID-19 достигло 5892, сообщил областной... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:55
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов

В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:55 25.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Две трети от 110 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID-19 достигло 5892, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 19 контактных лиц, 89 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 77, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - восемь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди вновь выявленных пациентов с коронавирусом есть двое детей. Из числа новых случаев 52 зарегистрировали в Саратове, 10 - в Энгельсском, восемь - в Балаковском, шесть - в Новоузенском, пять - в Александрово-Гайском, по четыре - в Аткарском, Краснопартизанском и Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), три - в Романовском, по два - в Ершовском, Пугачевском и Ртищевском, по одному - еще в семи районах области.
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В штабе отметили, что общее число зараженных COVID-19 в области увеличилось до 5892 человек, из них выздоровели с начала эпидемии 2922, в том числе 27 - за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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