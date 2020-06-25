В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Две трети от 110 новых пациентов с Две трети от 110 новых пациентов с коронавирусом Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID-19 достигло 5892, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 19 контактных лиц, 89 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 77, с признаками ОРВИ - 25, с бессимптомным течением - восемь", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди вновь выявленных пациентов с коронавирусом есть двое детей. Из числа новых случаев 52 зарегистрировали в Саратове , 10 - в Энгельсском, восемь - в Балаковском, шесть - в Новоузенском, пять - в Александрово-Гайском, по четыре - в Аткарском, Краснопартизанском и Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), три - в Романовском, по два - в Ершовском, Пугачевском и Ртищевском, по одному - еще в семи районах области.

В штабе отметили, что общее число зараженных COVID-19 в области увеличилось до 5892 человек, из них выздоровели с начала эпидемии 2922, в том числе 27 - за последние сутки.