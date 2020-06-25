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Косачев оценил планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Размещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведет к ответным действиям с нашей стороны, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:13
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нато, константин косачев, польша, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев оценил планы США перебросить войска из Германии в Польшу

11:53 25.06.2020 (обновлено: 12:13 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Размещение дополнительного контингента НАТО у границ России приведет к ответным действиям с нашей стороны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Президент США заявил о намерении сократить дислоцированный в Германии американский воинский контингент. Само по себе это могло бы быть хорошим сигналом и подтверждением готовности Вашингтона "поладить с Россией", как выразился глава Белого дома. Но дальше начинаются "но". Проблема в том, куда именно отправятся войска из Германии", - написал парламентарий в Facebook.
Как отметил сам Трамп, "часть вернется домой, а часть будет отправлена в другие места, Польша станет одним из них". По словам сенатора, это уже совсем другая история. "Одно дело – домой, другое – еще ближе к нашим границам, и сигнал тогда прямо противоположный желанию "поладить", - подчеркнул политик.
По словам Косачева, все эти бизнес-игры вокруг темы безопасности были бы сугубо натовской проблемой, если бы не касались нас. "Нам не столь важны мотивы действий самого Трампа, сколь тревожат их возможные последствия. Если в итоге будет наращиваться военное присутствие на наших границах, это приведет к ответным действиям, и станет хуже всем", - отметил сенатор.
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Вашингтон от этого ничего не проиграет, Польша потешит свои амбиции, но в целом "мы можем откатиться к ситуации до 1997 года, когда договоренностей между Россией и НАТО не было. И это будет поражение для всей Европы", написал парламентарий.
Косачев напомнил, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вполне справедливо отметила, что при перемещении войск на Восток необходимо учитывать наличие "Основополагающего акта Россия – НАТО" от 1997 года, по которому альянс принял обязательство не размещать свои войска вдоль российских границ на постоянной основе. "Важно, чтобы НАТО и партнеры по НАТО оставались едиными и придерживались этого договора, с положениями которого мы согласились" - вот это действительно серьезный сигнал, но не уверен, что его услышали в Вашингтоне", - сказал Косачев о словах немецкого министра.
Он полагает, что Трамп вполне искренне не собирается наращивать напряженность на Востоке, а рассматривает все эти игры с войсками как некий "бизнес-проект". "На что уже отреагировала та же Крамп-Карренбауэр, заявившая, что "НАТО – не торговая организация, а безопасность – не товар". Для Трампа как раз – товар", - уверен сенатор.
Он сам, по мнению политика, вполне понимает, что ни для Польши, ни, тем более, для Америки на восточных границах реальной и актуальной угрозы нет. По крайней мере такой, от которой можно было бы защититься десятком тысяч военных.
"Однако он знает, что в Польше фобий на тему "российской угрозы" хватает, и потому вполне охотно "торгует" безопасностью, сказав в частности, что поляки заплатят за дополнительные войска. Германию же тем самым "воспитывают, потому что та "не выполнила обязательств" по финансированию НАТО, и вообще, мол, просит защиты от России, а сама с ней торгует", - отметил сенатор.
И ещё один сюжет, способный оказаться весьма неприятным для Польши, добавил он. "Трамп четко заявил, что за американских военных в Германии будут платить поляки. Подозреваю, у Варшавы были совсем другие расчёты - "и лояльность проявить, и денег заработать". Судя по всему, облом", - заключил Косачев.
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