СК разбирается в массовой гибели пчел в новосибирском селе

КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Новосибирской области заинтересовались сообщениями региональных СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино Колыванского района, которые, по словам местных жителей, гибнут от обработки полей химикатами, сообщает СУСК по области.
"Коченевским межрайонным следственным отделом... проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино... По словам местных жителей, гибель пчел на пасеках произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали цветущие рапсовые поля. При этом селян в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов", - сообщает областной главк СК.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные журналистами, "а также проверить в действиях лиц, проводивших обработку сельскохозяйственных культур, наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений)".
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