СК разбирается в массовой гибели пчел в новосибирском селе

"Коченевским межрайонным следственным отделом... проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино... По словам местных жителей, гибель пчел на пасеках произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали цветущие рапсовые поля. При этом селян в установленном порядке не предупреждали о датах обработки посевов", - сообщает областной главк СК.