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Глава Тувы попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с COVID-19
Глава Тувы Шолбан Кара-оол попросит Минздрав направить в республику бригаду врачей для помощи в борьбе с COVID-19. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:59
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Глава Тувы попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с COVID-19

11:52 25.06.2020 (обновлено: 12:59 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава Тувы Шолбан Кара-оол
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол попросит Минздрав направить в республику бригаду врачей для помощи в борьбе с COVID-19.
По его словам, в состав бригады должны войти 15 медиков — опытных реаниматологов, анестезиологов и врачей других направлений.
"Это будут специалисты, получившие большой опыт борьбы с COVID, они возглавят бригады местных медиков на самых важных участках, их главная задача — оказать методическое руководство", — написал Кара-оол в Facebook.
По его словам, вспышку коронавируса зафиксировали на территории 55 мотострелковой бригады. "Мы уже имеем опыт купирования очагов. Ситуация может развиваться стремительно. Принято решение о скорейшем создании на территории бригады военного инфекционного госпиталя. Необходимо сделать это быстро, чтобы не допустить расползания заразы", — добавил глава Тувы.
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Кроме того, он обратил внимание на участковые службы неотложной помощи в Кызыле, так как в сегодняшней ситуации обеспечение медиков транспортом должно быть бесперебойным.
По данным Минздрава Тувы, всего в республике 3853 заразившихся коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шолбан Кара-оолМоскваКызылРеспублика ТываОбщество
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