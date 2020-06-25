Глава Тувы попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с COVID-19

По его словам, в состав бригады должны войти 15 медиков — опытных реаниматологов, анестезиологов и врачей других направлений.

По его словам, вспышку коронавируса зафиксировали на территории 55 мотострелковой бригады. "Мы уже имеем опыт купирования очагов. Ситуация может развиваться стремительно. Принято решение о скорейшем создании на территории бригады военного инфекционного госпиталя. Необходимо сделать это быстро, чтобы не допустить расползания заразы", — добавил глава Тувы.