"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.

Позже СМИ стали писать о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал эти публикации "клеветой", не подтвердив и не опровергнув их.