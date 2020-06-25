https://ria.ru/20200625/1573453480.html
"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:48
2020-06-25T13:12
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
евгений петросян
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https://ria.ru/20200602/1572322140.html
Руслан Тлеуж
Петросян сам создал себе эти проблемы, бросив жену, с которой прожил полжизни
32
Allaneporada
Что происходит в мозгах стариков ,что они делают ? Какие молодые жены ?какие дети когда уже за 70 лет ?что вы творите люди ?какая такая любоффф ???это маразм
31
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян