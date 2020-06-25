Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200625/1573453480.html
"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:12
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
евгений петросян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
https://ria.ru/20200602/1572322140.html
Петросян сам создал себе эти проблемы, бросив жену, с которой прожил полжизни
32
Что происходит в мозгах стариков ,что они делают ? Какие молодые жены ?какие дети когда уже за 70 лет ?что вы творите люди ?какая такая любоффф ???это маразм
31
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:42:3068:1768_1400x0_80_0_0_c171232f26d98dda5dccbba3b2ce2083.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_e26f7c0690f084dca0a3df495e8ad96f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_ddc3c87e9753dc1660d4538a4bb466a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, евгений петросян

"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

11:48 25.06.2020 (обновлено: 13:12 25.06.2020)
58674
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о проблемах в семье юмориста Евгения Петросяна.
По его словам, единственная дочь Петросяна Викторина не может поладить с его женой Татьяной Брухуновой.
"У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль. Во-первых, он поссорился со своим редактором, который был с ним с 2007 года. Еще и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему", — сказал Натапов в интервью "Комсомольской правде".
Разлад произошел якобы из-за раздела имущества после развода юмориста с Еленой Степаненко.
Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позже СМИ стали писать о том, что Петросян женился на Брухуновой. Юморист назвал эти публикации "клеветой", не подтвердив и не опровергнув их.
Татьяна Брухунова
2 июня, 01:48Культура
Жена Петросяна резко ответила на упреки в развале его брака со Степаненко
291247151551
Обсудить 4
КультураТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
Популярные комментарии
Петросян сам создал себе эти проблемы, бросив жену, с которой прожил полжизни
25 июня, 11:56
Руслан Тлеуж
2710103
Что происходит в мозгах стариков ,что они делают ? Какие молодые жены ?какие дети когда уже за 70 лет ?что вы творите люди ?какая такая любоффф ???это маразм
25 июня, 14:13
AAllaneporada
2720200
Рекомендуем
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Измерение сахара в крови
Назван первый признак сахарного диабета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Наталья Храмцова
"У него влиятельный отец": сотрудник Спецсвязи погубил в ДТП беременную
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Одиночество и социальная изоляция
Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Коронавирус
Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
Зрители во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния