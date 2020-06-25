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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Российской Федерации имеется четкая тенденция к снижению регистрации случаев заболевания коронавирусом, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валерий брагин
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валерий брагин, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

11:47 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Российской Федерации имеется четкая тенденция к снижению регистрации случаев заболевания коронавирусом, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
"Ситуация в Российской Федерации имеет четкую тенденцию к снижению регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекции", - сказала Брагина на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВалерий БрагинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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