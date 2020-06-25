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Посол Таиланда в России рассказал о возможностях сотрудничества
Россия и Таиланд могут сотрудничать в области здравоохранения, заявил посол королевства в России Тханатип Упатисинг. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:46
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