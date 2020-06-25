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Посол Таиланда в России рассказал о возможностях сотрудничества
Россия и Таиланд могут сотрудничать в области здравоохранения, заявил посол королевства в России Тханатип Упатисинг. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:46
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Посол Таиланда в России рассказал о возможностях сотрудничества

11:46 25.06.2020
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© Depositphotos / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / vichie81
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия и Таиланд могут сотрудничать в области здравоохранения, заявил посол королевства в России Тханатип Упатисинг.
"COVID-19 действительно меняет нашу экономику, меняет весь мир, а также подчёркивает, что Россия и Таиланд могут сотрудничать в новых сферах деятельности, в частности, в сфере здравоохранения. Посольство делает все возможное, чтобы сотрудничать в сфере фармацевтики", - сказал он на онлайн-конференции "Россия-Таиланд: практические действия по расширению взаимовыгодного сотрудничества".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
24 мая, 09:27Распространение нового коронавируса
Таиландскую вакцину от COVID-19 смогут применять в конце 2021 года
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