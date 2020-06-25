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В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов

11:45 25.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в Коммунарке
Здание больницы в Коммунарке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание больницы в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 320 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находится 321 пациент, выписано 27 пациентов, трое умерли.
"В ОРИТ 54 (на ИВЛ 19). 178 пациентов нуждаются в кислородной поддержке", - написал Проценко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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