Ряд зарубежных экспертов будут наблюдать за голосованием по поправкам

"Несколько десятков человек в дни голосования в России будут присутствовать из-за рубежа, и в качестве экспертов будут принимать участие в общественном наблюдении. Это и депутаты парламентов разных стран, и парламентов региональных и городских, и, конечно, представители политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты ", - заключила Михеева.

Она добавила, что Общественная палата два раза в день будет устраивать онлайн брифинги о ходе голосования по поправкам в Конституцию и о поступивших нарушениях с наблюдателями из регионов РФ. "На протяжении всей недели голосования мы будем два раза в день выходить на брифинги в 10:00 и в 17:00 и будем рассказывать о ходе общественного наблюдения, о поступивших сообщениях о нарушении. Будем выходить на связь с наблюдателями из регионов", - сказала Михеева в ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.