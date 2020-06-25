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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573453170.html
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1806
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1806, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:43
распространение нового коронавируса
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воз
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1806

11:43 25.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1806, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1494 человека, 78 умерли.
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За среду в республике провели 2716 тестов на коронавирус, за все время – 406 557.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
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