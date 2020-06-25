https://ria.ru/20200625/1573453170.html
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1806
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1806, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:43
2020-06-25T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
литва
в мире
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литва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, литва, в мире