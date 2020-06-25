https://ria.ru/20200625/1573453088.html
В Финляндии отметили замедление эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает замедляться в Финляндии, сообщают в четверг министерство социального развития и министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:42
2020-06-25T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
уусимаа
здоровье - общество
финляндия
хельсинки
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, уусимаа, здоровье - общество, финляндия, хельсинки, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн - РИА Новости.
Эпидемия коронавируса
продолжает замедляться в Финляндии
, сообщают в четверг министерство социального развития и министерство здравоохранения страны.
"Число случаев, регистрируемых еженедельно в регистре инфекционных заболеваний, продолжает уменьшаться. Теперь предполагаемый Индекс репродукции (характеристика заразности инфекционного заболевания) составляет 0,4–0,75. Число немного ниже, чем на предыдущей неделе. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться", - говорится в сообщении.
За период с 15–21 июня в 14 больничных районах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.
Число новых случаев в больничном округе Хельсинки
и Уусимаа
(столичный регион) также продолжало снижаться по сравнению с предыдущей неделей.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в настоящее время спокойная, с 11 июня нет необходимости выпускать еженедельный отчет о состоянии пациентов в реанимациях", - сообщают ведомства.
Целью Финляндии по-прежнему является проверка всех случаев, когда подозревается острая фаза коронавирусной инфекции.
Ведомства также информируют, что в Финляндии приблизительно 6,6 тысячи человек выздоровели от COVID-19.
По данным на среду, всего в Финляндии зарегистрировано 7167 случаев коронавируса, 327 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.