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Распространение нового коронавируса
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В Финляндии отметили замедление эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает замедляться в Финляндии, сообщают в четверг министерство социального развития и министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
финляндия
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, уусимаа, здоровье - общество, финляндия, хельсинки, в мире

В Финляндии отметили замедление эпидемии коронавируса

11:42 25.06.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн - РИА Новости. Эпидемия коронавируса продолжает замедляться в Финляндии, сообщают в четверг министерство социального развития и министерство здравоохранения страны.
"Число случаев, регистрируемых еженедельно в регистре инфекционных заболеваний, продолжает уменьшаться. Теперь предполагаемый Индекс репродукции (характеристика заразности инфекционного заболевания) составляет 0,4–0,75. Число немного ниже, чем на предыдущей неделе. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться", - говорится в сообщении.
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За период с 15–21 июня в 14 больничных районах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.
Число новых случаев в больничном округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) также продолжало снижаться по сравнению с предыдущей неделей.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация в настоящее время спокойная, с 11 июня нет необходимости выпускать еженедельный отчет о состоянии пациентов в реанимациях", - сообщают ведомства.
Целью Финляндии по-прежнему является проверка всех случаев, когда подозревается острая фаза коронавирусной инфекции.
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Ведомства также информируют, что в Финляндии приблизительно 6,6 тысячи человек выздоровели от COVID-19.
По данным на среду, всего в Финляндии зарегистрировано 7167 случаев коронавируса, 327 летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУусимааЗдоровье - ОбществоФинляндияХельсинкиВ мире
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