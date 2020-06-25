В Финляндии отметили замедление эпидемии коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июн - РИА Новости. Эпидемия Эпидемия коронавируса продолжает замедляться в Финляндии , сообщают в четверг министерство социального развития и министерство здравоохранения страны.

"Число случаев, регистрируемых еженедельно в регистре инфекционных заболеваний, продолжает уменьшаться. Теперь предполагаемый Индекс репродукции (характеристика заразности инфекционного заболевания) составляет 0,4–0,75. Число немного ниже, чем на предыдущей неделе. Это означает, что эпидемия коронавируса в Финляндии продолжает замедляться", - говорится в сообщении.

За период с 15–21 июня в 14 больничных районах не было зарегистрировано новых случаев заболевания.

Число новых случаев в больничном округе Хельсинки Уусимаа (столичный регион) также продолжало снижаться по сравнению с предыдущей неделей.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в настоящее время спокойная, с 11 июня нет необходимости выпускать еженедельный отчет о состоянии пациентов в реанимациях", - сообщают ведомства.

Целью Финляндии по-прежнему является проверка всех случаев, когда подозревается острая фаза коронавирусной инфекции.

Ведомства также информируют, что в Финляндии приблизительно 6,6 тысячи человек выздоровели от COVID-19.

По данным на среду, всего в Финляндии зарегистрировано 7167 случаев коронавируса, 327 летальных исходов.