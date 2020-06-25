Эксперт положительно оценила отмену встречи Сербия-Косово в США

"Мне кажется, хорошо, что процесс не будет продолжен в США, потому что там на сербскую сторону оказывается огромное давление, из которого Сербии очень трудно найти для себя положительные моменты. Я считаю, что это позитивный момент, потому что, во-первых, нужно продолжать переговоры в том формате, как они были до этого, и второе - хорошо было бы, чтобы к переговорному процессу привлекли Россию, потому что в 2006-2008 годах Россия очень активно участвовала в переговорном процессе и тогда были достигнуты очень серьезные успехи в этом вопросе. Поэтому, может, изменение "европейского" формата на "европейское плюс Россия" могло бы принести определенные успехи в процессе", - сказала она РИА Новости.