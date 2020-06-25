Эксперт положительно оценила отмену встречи Сербия-Косово в США

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отмену переговоров между Сербией и Косово в США можно расценить положительно, так как в Вашингтоне на сербскую сторону оказывается огромное давление, к переговорному процессу нужно привлечь и РФ, считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил в четверг, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. Накануне президент самопровозглашенной Республики Хашим Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.
"Мне кажется, хорошо, что процесс не будет продолжен в США, потому что там на сербскую сторону оказывается огромное давление, из которого Сербии очень трудно найти для себя положительные моменты. Я считаю, что это позитивный момент, потому что, во-первых, нужно продолжать переговоры в том формате, как они были до этого, и второе - хорошо было бы, чтобы к переговорному процессу привлекли Россию, потому что в 2006-2008 годах Россия очень активно участвовала в переговорном процессе и тогда были достигнуты очень серьезные успехи в этом вопросе. Поэтому, может, изменение "европейского" формата на "европейское плюс Россия" могло бы принести определенные успехи в процессе", - сказала она РИА Новости.
Гуськова отметила, что возбуждение уголовного дела против Тачи - "это очень хороший положительный процесс", так как в Гаагском трибунале были обвинены в основном сербы. При этом за Тачи сейчас никто не вступится, уверена эксперт.
"Нет, уже выдвигались несколько раз обвинения, но албанцы всегда выходили из них, потому что им покровительствовали США. Но теперь, я думаю, этот вопрос должен решиться", - добавила она.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.