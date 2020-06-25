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Ударившая бармена в Турине ножом девушка оказалась россиянкой
Генеральное консульство России в Милане установило российское гражданство у девушки, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:30
россия
никарагуа
турин
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, никарагуа, турин, италия, в мире

Ударившая бармена в Турине ножом девушка оказалась россиянкой

11:41 25.06.2020 (обновлено: 15:30 25.06.2020)
28343
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
РИМ, 25 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Генеральное консульство России в Милане установило российское гражданство у девушки, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Да, нам это подтвердили. Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер", — сказал сотрудник генконсульства.
Во вторник представители карабинеров сообщили журналистам, что девушка по имени Элис Гонн, которую в публикациях называли россиянкой, дважды ударила ножом владельца одного из городских баров во время собеседования, обвинив его впоследствии в грязных намеках. По версии СМИ, от действий россиянки пострадал хозяин заведения, в которое она устроилась работать официанткой. Прибывшим на место происшествия правоохранителям девушка объяснила, что проходила испытательный срок и получила от хозяина непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством.
Согласно первоначальной картине инцидента, 26-летняя россиянка приехала в бар в обеденное время и попросила мужчину о разговоре. После этого она якобы опрыскала его из перцового баллончика, а затем ударила ножом в руку и живот. Пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Из больницы он категорически отверг обвинения россиянки в приставаниях.
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По информации итальянских источников, Гонн оказалась в центре внимания СМИ еще в декабре 2018 года, когда напала на священнослужителя в столице Никарагуа, облив его кислотой прямо во время исповеди. В результате он получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела. Прихожане собора отвели священника в ризницу, где сняли с него одежду, поврежденную кислотой, а затем отвезли его в больницу. Остальные попытались задержать женщину в ожидании полиции. Как заявил один из священнослужителей, в женщину "вселились бесы". В связи с этим инцидентом итальянская la Repubblica отмечает, что девушка объяснила свои действия происками Сатаны, который приказал ей убить кого-нибудь, а иначе забрал бы ее собственную жизнь. Кроме того, Гонн якобы утверждала, что ненавидит мужчин из-за своей сексуальной ориентации.
В мае прошлого года ее осудили в Никарагуа на восемь лет заключения, однако la Repubblica со ссылкой на СМИ центральноамериканской страны пишет, что она освободилась уже в августе, после чего "вернулась в Италию". На Апеннинах она получила статус беженца на основании преследования в России из-за своей сексуальной ориентации и участия в феминистском движении. Некоторое время она проживает в одном из пригородов Турина.
Сотрудник полиции
24 мая, 15:26
В Москве голый мужчина приставал к прохожим и облил одного из них краской
1516029113967
Обсудить 29
РоссияНикарагуаТуринИталияВ мире
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