Ударившая бармена в Турине ножом девушка оказалась россиянкой

РИМ, 25 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Генеральное консульство России в Милане установило российское гражданство у девушки, арестованной в итальянском Генеральное консульство России в Милане установило российское гражданство у девушки, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Да, нам это подтвердили. Она документирована российским загранпаспортом. Более того, у нас есть ее номер", — сказал сотрудник генконсульства.

Во вторник представители карабинеров сообщили журналистам, что девушка по имени Элис Гонн, которую в публикациях называли россиянкой, дважды ударила ножом владельца одного из городских баров во время собеседования, обвинив его впоследствии в грязных намеках. По версии СМИ, от действий россиянки пострадал хозяин заведения, в которое она устроилась работать официанткой. Прибывшим на место происшествия правоохранителям девушка объяснила, что проходила испытательный срок и получила от хозяина непристойное предложение в обмен на помощь с трудоустройством.

Согласно первоначальной картине инцидента, 26-летняя россиянка приехала в бар в обеденное время и попросила мужчину о разговоре. После этого она якобы опрыскала его из перцового баллончика, а затем ударила ножом в руку и живот. Пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Из больницы он категорически отверг обвинения россиянки в приставаниях.

По информации итальянских источников, Гонн оказалась в центре внимания СМИ еще в декабре 2018 года, когда напала на священнослужителя в столице Никарагуа , облив его кислотой прямо во время исповеди. В результате он получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела. Прихожане собора отвели священника в ризницу, где сняли с него одежду, поврежденную кислотой, а затем отвезли его в больницу. Остальные попытались задержать женщину в ожидании полиции. Как заявил один из священнослужителей, в женщину "вселились бесы". В связи с этим инцидентом итальянская la Repubblica отмечает, что девушка объяснила свои действия происками Сатаны, который приказал ей убить кого-нибудь, а иначе забрал бы ее собственную жизнь. Кроме того, Гонн якобы утверждала, что ненавидит мужчин из-за своей сексуальной ориентации.