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Власти Пермского края попросят изменить показатели для ввода послаблений
Власти Пермского края попросят Роспотребнадзор изменить для региона коэффициент выхода на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, свердловская область, пермский край, общество

Власти Пермского края попросят изменить показатели для ввода послаблений

11:41 25.06.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукАллея Комсомольского проспекта в Перми
Аллея Комсомольского проспекта в Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
Аллея Комсомольского проспекта в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Власти Пермского края попросят Роспотребнадзор изменить для региона коэффициент выхода на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
"Подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложениями по изменению коэффициентов выхода Пермского края на следующий этап послаблений. По действующей методике, регион должен показывать коэффициент распространения заболевания ниже единицы. Сегодня в Прикамье он 1,06. Однако мы имеем все данные для второго этапа: показатель заболеваемости коронавирусом составляет 131,4 случая на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя в 403,6 случая на 100 тысяч населения. Это в 3,2 раза ниже, чем по России и в 1,8 раз — чем по Приволжскому округу", — заявила Мелехова на заседании краевого правительства.
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Она уточнила, что низкий уровень распространения инфекции доказывает и уровень среднесуточной заболеваемости. Он в 14 раз ниже, чем в Москве и в два раза ниже, чем в Свердловской области.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3416 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2222 человек, скончались 116, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСвердловская областьПермский крайОбщество
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