Власти Пермского края попросят изменить показатели для ввода послаблений

"Подготовлено письмо в Роспотребнадзор с предложениями по изменению коэффициентов выхода Пермского края на следующий этап послаблений. По действующей методике, регион должен показывать коэффициент распространения заболевания ниже единицы. Сегодня в Прикамье он 1,06. Однако мы имеем все данные для второго этапа: показатель заболеваемости коронавирусом составляет 131,4 случая на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя в 403,6 случая на 100 тысяч населения. Это в 3,2 раза ниже, чем по России и в 1,8 раз — чем по Приволжскому округу", — заявила Мелехова на заседании краевого правительства.