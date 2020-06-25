Евросоюз осудил удары хуситов по территории Саудовской Аравии

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Европейский союз осудил удары йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) по объектам на территории Европейский союз осудил удары йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) по объектам на территории Саудовской Аравии , говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии . " Евросоюз осуждает неизбирательные атаки на саудовские города, ответственность за которые взяли на себя хуситы", - говорится в документе.

Это нападение подрывает усилия спецпосланника ООН по прекращению огня и возобновлению политических переговоров, отметили в Брюсселе

При этом представитель ЕС также указал, что удар по Саудовской Аравии последовал за усилением боевых действий в самом Йемене, жертвами которых зачастую становятся гражданские лица, в том числе дети. "Все атаки против мирных жителей неприемлемы", - подчеркнули в ЕС, призвав стороны возобновить переговоры. "ЕС вновь призывает все стороны к политическим переговорам под эгидой ООН, а также продолжает оказывать полную поддержку усилиям спецпосланника ООН в этом направлении", - говорится в документе.

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что нанесли удары по министерству обороны и базе военно-воздушных сил имени короля Сальмана в Саудовской Аравии.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что с вечера понедельника отразила несколько воздушных атак с территории Йемена, силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом. Саудовские СМИ передают, что утром во вторник были слышны взрывы в районе саудовской столицы.

Хуситы пообещали активизировать операции против Саудовской Аравии до снятия арабской коалицией блокады северных провинций Йемена и прекращения бомбежек северного Йемена.

Это первая эскалация конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами с момента объявления арабской коалицией в начале апреля первого за годы войны в Йемене перемирия на фоне распространения коронавируса в этой стране в ответ на призыв ООН.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.