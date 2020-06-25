Евросоюз осудил удары хуситов по территории Саудовской Аравии

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Европейский союз осудил удары йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) по объектам на территории Саудовской Аравии, говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии. "Евросоюз осуждает неизбирательные атаки на саудовские города, ответственность за которые взяли на себя хуситы", - говорится в документе.
Это нападение подрывает усилия спецпосланника ООН по прекращению огня и возобновлению политических переговоров, отметили в Брюсселе.
При этом представитель ЕС также указал, что удар по Саудовской Аравии последовал за усилением боевых действий в самом Йемене, жертвами которых зачастую становятся гражданские лица, в том числе дети. "Все атаки против мирных жителей неприемлемы", - подчеркнули в ЕС, призвав стороны возобновить переговоры. "ЕС вновь призывает все стороны к политическим переговорам под эгидой ООН, а также продолжает оказывать полную поддержку усилиям спецпосланника ООН в этом направлении", - говорится в документе.
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что нанесли удары по министерству обороны и базе военно-воздушных сил имени короля Сальмана в Саудовской Аравии.
29 марта, 17:22Новое обострение. Хуситы сообщили о серии ударов по Эр-Рияду
Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что с вечера понедельника отразила несколько воздушных атак с территории Йемена, силы ПВО сбили баллистическую ракету над Эр-Риядом. Саудовские СМИ передают, что утром во вторник были слышны взрывы в районе саудовской столицы.
Хуситы пообещали активизировать операции против Саудовской Аравии до снятия арабской коалицией блокады северных провинций Йемена и прекращения бомбежек северного Йемена.
Это первая эскалация конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами с момента объявления арабской коалицией в начале апреля первого за годы войны в Йемене перемирия на фоне распространения коронавируса в этой стране в ответ на призыв ООН.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.