На Украине выявили вспышку коронавируса среди медработников интерната

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вспышку Вспышку коронавируса зафиксировали среди медработников психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области Украины , там заболели 22 человека, сообщил в четверг глава областной государственной администрации Павел Кириленко

"Плюс 23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток в Донецкой области - один в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, скончались 1067 человек, почти 18 тысяч пациентов выздоровели.