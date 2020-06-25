На Украине выявили вспышку коронавируса среди медработников интерната

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали среди медработников психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области Украины, там заболели 22 человека, сообщил в четверг глава областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Плюс 23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток в Донецкой области - один в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что в настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, скончались 1067 человек, почти 18 тысяч пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.