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На Украине выявили вспышку коронавируса среди медработников интерната
Вспышку коронавируса зафиксировали среди медработников психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области Украины, там заболели 22 человека, сообщил в РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
павел кириленко
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краматорск
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коронавирус covid-19, павел кириленко, коронавирусы, славянск, донецкая область, краматорск, в мире

На Украине выявили вспышку коронавируса среди медработников интерната

11:36 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали среди медработников психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области Украины, там заболели 22 человека, сообщил в четверг глава областной государственной администрации Павел Кириленко.
"Плюс 23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток в Донецкой области - один в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната", - написал Кириленко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что в настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 40 008 случаев COVID-19, скончались 1067 человек, почти 18 тысяч пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Павел КириленкоКоронавирусыСлавянскДонецкая областьКраматорскВ мире
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