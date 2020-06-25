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СК ищет семью красноармейца, чей медальон нашли в концлагере Моглино
Следователи совместно с поисковиками устанавливают родственников красноармейца, чей солдатский медальон обнаружен на месте раскопок на территории бывшего... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:35
михаил ведерников
следственный комитет россии (ск рф)
эстония
псков
общество
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353
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михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), эстония, псков, общество

СК ищет семью красноармейца, чей медальон нашли в концлагере Моглино

11:35 25.06.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи совместно с поисковиками устанавливают родственников красноармейца, чей солдатский медальон обнаружен на месте раскопок на территории бывшего концлагеря Моглино, сообщается на сайте СК РФ.
В понедельник губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что под Псковом в деревне Моглино начались раскопки на месте бывшего фашистского концентрационного лагеря времен Великой Отечественной войны, в котором размещались военнопленные и местные жители.
"В настоящее время на месте раскопок обнаружены скелетированные останки 10 человек, а также солдатский медальон с сохранившейся до наших дней идентификационной запиской, выполненной на стандартном бланке тех времен. Сейчас следователи с поисковиками устанавливают родственников этого бойца, который был мобилизован на фронт из Ульяновска", - говорится в сообщении.
Кадры раскопок массового захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
18 июня, 12:19
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Ранее сообщалось, что СК РФ начал доследственную проверку после обнаружения захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы войны, в Моглино. Эта находка может подтвердить, что, как ранее подсчитали историки, нацисты в 1941-1944 годы уничтожили в лагере порядка 3 тысяч человек.
РИА Новости также ознакомилось с датированными 1966-1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей. На допросах преступники рассказывали, как содействовали жестокому уничтожению мирных граждан Псковщины, а также называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.
Концлагерь Моглино был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу "Рига-Псков". По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и поэтому эстонские каратели активно задействовались на оккупированной Псковщине.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
26 февраля, 18:2675 лет Великой Победы
Нарышкин: общество должно вечно помнить о зверствах фашистов
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Михаил ВедерниковСледственный комитет России (СК РФ)ЭстонияПсковОбщество
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