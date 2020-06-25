СК ищет семью красноармейца, чей медальон нашли в концлагере Моглино

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи совместно с поисковиками устанавливают родственников красноармейца, чей солдатский медальон обнаружен на месте раскопок на территории бывшего концлагеря Моглино, сообщается на сайте Следователи совместно с поисковиками устанавливают родственников красноармейца, чей солдатский медальон обнаружен на месте раскопок на территории бывшего концлагеря Моглино, сообщается на сайте СК РФ.

В понедельник губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что под Псковом в деревне Моглино начались раскопки на месте бывшего фашистского концентрационного лагеря времен Великой Отечественной войны, в котором размещались военнопленные и местные жители.

"В настоящее время на месте раскопок обнаружены скелетированные останки 10 человек, а также солдатский медальон с сохранившейся до наших дней идентификационной запиской, выполненной на стандартном бланке тех времен. Сейчас следователи с поисковиками устанавливают родственников этого бойца, который был мобилизован на фронт из Ульяновска", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал доследственную проверку после обнаружения захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы войны, в Моглино. Эта находка может подтвердить, что, как ранее подсчитали историки, нацисты в 1941-1944 годы уничтожили в лагере порядка 3 тысяч человек.

РИА Новости также ознакомилось с датированными 1966-1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей. На допросах преступники рассказывали, как содействовали жестокому уничтожению мирных граждан Псковщины, а также называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.

Концлагерь Моглино был организовал гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу "Рига-Псков". По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.