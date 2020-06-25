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Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
В выходные в столице ожидается жаркая погода, возможен температурный рекорд, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:24
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

11:35 25.06.2020 (обновлено: 17:24 25.06.2020)
7679
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
Дети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В выходные в столице ожидается жаркая погода, возможен температурный рекорд, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье возможен местами кратковременный дождичек небольшой. В дневные часы в субботу температура в Москве превысит отметку 30 градусов. <...> В воскресенье температура будет чуть пониже за счет того, что будет больше облаков, ожидается около плюс 28 градусов", — рассказала она.
При этом в городе будет дуть северный ветер, который послужит остужающим элементом и позволит легче переносить высокие температуры.
Не исключено, что 27 июня будет перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня — 32 градуса. В последний раз такое было в 2013 году.
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
4 июня, 14:29Сказано в эфире
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465616530
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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