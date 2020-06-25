Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре

Дети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В выходные в столице ожидается жаркая погода, возможен температурный рекорд, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова . В выходные в столице ожидается жаркая погода, возможен температурный рекорд, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро

"Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье возможен местами кратковременный дождичек небольшой. В дневные часы в субботу температура в Москве превысит отметку 30 градусов. <...> В воскресенье температура будет чуть пониже за счет того, что будет больше облаков, ожидается около плюс 28 градусов", — рассказала она.

При этом в городе будет дуть северный ветер, который послужит остужающим элементом и позволит легче переносить высокие температуры.