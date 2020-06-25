https://ria.ru/20200625/1573452454.html
В субботу в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла для 27 июня может быть установлен в Москве в субботу, ожидается жара плюс 32 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:35
2020-06-25T11:35
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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https://ria.ru/20200625/1573440540.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество