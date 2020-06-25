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В субботу в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла для 27 июня может быть установлен в Москве в субботу, ожидается жара плюс 32 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:35
татьяна позднякова
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РИА Новости
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

В субботу в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла

11:35 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДети отдыхают в парке на Крымской набережной в Москве
Дети отдыхают в парке на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дети отдыхают в парке на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Абсолютный рекорд тепла для 27 июня может быть установлен в Москве в субботу, ожидается жара плюс 32 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она отметила, что москвичей на выходных ожидает очень жаркая погода.
"Не исключено, что в этот день будет перекрыт абсолютный максимум температуры для 27 июня. Было ровно 32 градуса в 2013 году, а мы ожидаем 27-32, так что в Москве может быть вполне 32 градуса", - сказала Позднякова.
Евгений Комаровский
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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