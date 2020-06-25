https://ria.ru/20200625/1573452293.html
В Молдавии назвали число медработников, заразившихся коронавирусом
Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с марта, когда в республике был зафиксирован первый случай COVID-19, в рядах медработников были выявлены 2,3 РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:33
2020-06-25T11:33
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости.
Министерство здравоохранения Молдавии
сообщило, что с марта, когда в республике был зафиксирован первый случай COVID-19, в рядах медработников были выявлены 2,3 тысячи случаев коронавируса
, 25 человек скончались.
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 495 из которых стали летальными.
"На сегодняшний день подтверждены 2,3 тысячи случаев инфицирования работников медицинской системы, из них 581 - это врачи, 27 - фармацевты, 915 - медицинские ассистенты, 117 - фельдшеры, 660 - санитары. В целом, 25 медицинских работников скончались из-за борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Также отмечается, что общее число людей, умерших из-за вызванных коронавирусом осложнений, достигло 502.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.