В Молдавии назвали число медработников, заразившихся коронавирусом

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с марта, когда в республике был зафиксирован первый случай COVID-19, в рядах медработников были выявлены 2,3 тысячи случаев коронавируса , 25 человек скончались.

Ранее власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 495 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждены 2,3 тысячи случаев инфицирования работников медицинской системы, из них 581 - это врачи, 27 - фармацевты, 915 - медицинские ассистенты, 117 - фельдшеры, 660 - санитары. В целом, 25 медицинских работников скончались из-за борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Также отмечается, что общее число людей, умерших из-за вызванных коронавирусом осложнений, достигло 502.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.