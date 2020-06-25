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Экипаж севшего на мель в Норвегии российского траулера ждет прилива
Экипажу севшего на мель у берегов северной Норвегии траулера "Кокшайск" не требуется медицинская помощь, команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели, сообщил РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:33
россия
норвегия
происшествия
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РИА Новости
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россия, норвегия, происшествия

Экипаж севшего на мель в Норвегии российского траулера ждет прилива

11:33 25.06.2020
414
© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в TwitterРоссийский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
Российский траулер Кокшайск сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
© Фото : страница спасательной службы Redningsselskapet в Twitter
Российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в Норвегии
МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Экипажу севшего на мель у берегов северной Норвегии траулера "Кокшайск" не требуется медицинская помощь, команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели, сообщил РИА Новости председатель СПК "Чапома", которому принадлежит траулер, Владимир Волов.
"Судно село на мель у берегов Норвегии. Медицинская помощь экипажу не требуется, все живы-здоровы. Течи никакой на судне нет. Ждут прилива, чтобы попытаться снять судно с мели", - сказал Волов.
Ранее норвежская телекомпания NRK сообщила о том, что у берега Тромсё в северной Норвегии село на мель российское судно "Кошкайск" с 35 членами экипажа на борту. Рядом с траулером находятся спасательные суда.
Побережье Баренцева моря на Кольском полуострове
19 июня, 11:06
Потерявший ход в Баренцевом море российский траулер доставят в Норвегию
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