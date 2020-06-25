Экипаж севшего на мель в Норвегии российского траулера ждет прилива

МУРМАНСК, 25 июн – РИА Новости. Экипажу севшего на мель у берегов северной Норвегии траулера "Кокшайск" не требуется медицинская помощь, команда ждет прилива, чтобы снять судно с мели, сообщил РИА Новости председатель СПК "Чапома", которому принадлежит траулер, Владимир Волов.

Ранее норвежская телекомпания NRK сообщила о том, что у берега Тромсё в северной Норвегии село на мель российское судно "Кошкайск" с 35 членами экипажа на борту. Рядом с траулером находятся спасательные суда.