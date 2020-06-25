Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
Ранее Пашаев заявил в эфире "Эха Москвы", что Ефремов готов детей Захарова "даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь".
"Он очень переживает и хочет им максимально помочь. Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец, — не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей", — сказал адвокат.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и заявил, что честно понесет наказание. Он также пообещал семье погибшего материальную помощь. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинений и отказывается от какой-либо помощи от Ефремова.