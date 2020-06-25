Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573452233.html
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:40
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_0:0:2022:1137_1400x0_80_0_0_c2aa554bc37e01940b2633cd0257c3ec.jpg
https://ria.ru/20200625/1573438579.html
"Позаботиться" - это как? Приобщить своему образу жизни? Стилю управления транспортными средствами? Манере потребления алкоголя? - Вариантов немало.
31
Адвокат надоел своими инфо вбросами.
28
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_0:0:2022:1137_1400x0_80_0_0_c2aa554bc37e01940b2633cd0257c3ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_128:0:1887:1319_1400x0_80_0_0_cef6f3723f5223404c60ebbf8158ca6b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573069682_348:0:1667:1319_1400x0_80_0_0_5d8d61f1a8c2692cf3085dfa97b52296.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

11:33 25.06.2020 (обновлено: 12:40 25.06.2020)
12185
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
Ранее Пашаев заявил в эфире "Эха Москвы", что Ефремов готов детей Захарова "даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь".
"Он очень переживает и хочет им максимально помочь. Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец, — не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей", — сказал адвокат.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду.
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Вчера, 02:11
Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и заявил, что честно понесет наказание. Он также пообещал семье погибшего материальную помощь. Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинений и отказывается от какой-либо помощи от Ефремова.
177321594
Обсудить 12
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
"Позаботиться" - это как? Приобщить своему образу жизни? Стилю управления транспортными средствами? Манере потребления алкоголя? - Вариантов немало.
25 июня, 11:35
иеромонах Макарий
2800102
Адвокат надоел своими инфо вбросами.
25 июня, 11:34
Стас Новиков
2800000
Рекомендуем
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
"Завидовать нечему": сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна
Измерение сахара в крови
Назван первый признак сахарного диабета
Наталья Храмцова
"У него влиятельный отец": сотрудник Спецсвязи погубил в ДТП беременную
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Одиночество и социальная изоляция
Ученые назвали три гарантированных способа остаться одиноким
Коронавирус
Ученые назвали условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Дети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
Лента новостейМолния