МСП Банк и Тюменская область договорились о поддержке субъектов МСП

"МСП Банк является нишевым банком поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с правительством Тюменской области мы выработаем совместные подходы и будем выстраивать свои действия так, чтобы активнее наращивать объёмы финансирования в приоритетных отраслях. На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты МСП Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.