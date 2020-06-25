https://ria.ru/20200625/1573452113.html
МСП Банк и Тюменская область договорились о поддержке субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для формирования благоприятного инвестиционного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:32
2020-06-25T11:31
корпорация мсп
александр моор
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_570b2756b86b7404ba80c7bc78c24b1d.jpg
https://ria.ru/20200619/1573180918.html
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_570b2756b86b7404ba80c7bc78c24b1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_277:181:2766:2048_1400x0_80_0_0_c3b41fdb38eb9e17ae102fceb4e8fd6f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_478:0:2526:2048_1400x0_80_0_0_4b6e6c1a0c42b66fdad1fbd9aeac8ec8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр моор, тюменская область
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости
. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и правительство Тюменской области
заключили соглашение о сотрудничестве для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе, в том числе путем использования эффективных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.
Стороны определили приоритетные направления развития экономики региона, среди которых - обрабатывающая и лесная промышленность, туризм.
"МСП Банк является нишевым банком поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с правительством Тюменской области мы выработаем совместные подходы и будем выстраивать свои действия так, чтобы активнее наращивать объёмы финансирования в приоритетных отраслях. На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты МСП Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, в том числе, с привлечением банковского финансирования.
"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал, и наша основная задача - помочь его реализовать", - цитирует губернатора пресс-служба МСП Банка.