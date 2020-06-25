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МСП Банк и Тюменская область договорились о поддержке субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для формирования благоприятного инвестиционного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:31
корпорация мсп
александр моор
тюменская область
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РИА Новости
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60
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корпорация мсп, александр моор, тюменская область

МСП Банк и Тюменская область договорились о поддержке субъектов МСП

11:32 25.06.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве для формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе, в том числе путем использования эффективных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.
Стороны определили приоритетные направления развития экономики региона, среди которых - обрабатывающая и лесная промышленность, туризм.
"МСП Банк является нишевым банком поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с правительством Тюменской области мы выработаем совместные подходы и будем выстраивать свои действия так, чтобы активнее наращивать объёмы финансирования в приоритетных отраслях. На примере нашего кредитного портфеля следует отметить, что субъекты МСП Тюменской области очень активны и продолжают свою работу даже в сложных условиях пандемии коронавируса", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.
В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано в расширении возможных мер поддержки бизнеса, в том числе, с привлечением банковского финансирования.
Вывеска МСП банка
19 июня, 12:57
МСП Банк улучшил условия выдачи беспроцентных зарплатных кредитов
"У малого и среднего бизнеса региона есть большой потенциал, и наша основная задача - помочь его реализовать", - цитирует губернатора пресс-служба МСП Банка.
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Корпорация МСПАлександр МоорТюменская область
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