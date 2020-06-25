В Кузбассе детсад закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19

"Заболел сотрудник, последний раз на работе он был 15 числа, садик закрыли на карантин, контактные по нему – 16 детей и 23 работника. Их всех посадили на изоляцию до 30 числа. На десятый день у всех возьмут анализы, это, скорее всего, будет сегодня-завтра. Дезинфекция (детсада - ред.) была проведена вчера, карантинные мероприятия все проведены", - рассказали в пресс-службе ведомства.