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В Кузбассе детсад закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19
Детский сад в поселке Промышленная Кемеровской области закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кемеровская область
происшествия
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353
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кемеровская область, происшествия

В Кузбассе детсад закрыли на карантин из-за сотрудника с COVID-19

11:30 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Детский сад в поселке Промышленная Кемеровской области закрыли на карантин из-за заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
"Заболел сотрудник, последний раз на работе он был 15 числа, садик закрыли на карантин, контактные по нему – 16 детей и 23 работника. Их всех посадили на изоляцию до 30 числа. На десятый день у всех возьмут анализы, это, скорее всего, будет сегодня-завтра. Дезинфекция (детсада - ред.) была проведена вчера, карантинные мероприятия все проведены", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что на данный момент никто из контактных коронавирусом не заразился.
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"Вообще садик большой, но у них там разные входы. В связи с карантинными мероприятиями они там все соблюдали, младшие группы в один вход заходят. В общем максимально ограничили (возможные риски заражения – ред.)", - уточнили в ведомстве.
Также в пресс-службе добавили, что после карантина детсад уйдет на ремонт, поэтому в общей сложности будет закрыт до 15 июля.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1488 случаев заражения коронавирусом. Девять человек скончались, 618 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8659 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровская областьПроисшествия
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