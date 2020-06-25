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СМИ: юго-восток США может накрыть крупнейшее за 50 лет облако пыли
Огромное облако пыли, которое движется из африканской пустыни Сахара, может на этой неделе накрыть юго-восточную часть США, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
карибское море
сахара
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
карибское море, сахара, сша, в мире

СМИ: юго-восток США может накрыть крупнейшее за 50 лет облако пыли

11:30 25.06.2020
1186
© Фото : Jacques TaberletСахара
Сахара
© Фото : Jacques Taberlet
Сахара. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Огромное облако пыли, которое движется из африканской пустыни Сахара, может на этой неделе накрыть юго-восточную часть США, сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что, по мнению ряда экспертов, это облако пыли может стать самым большим и густым за последние 50 лет. По данным телеканала, шлейф пыли уже дошел до Карибского моря. В ближайшие дни он может дойти до Мексиканского залива и пройти через Техас, Луизиану и другие части на юго-востоке США.
Пыль может вызвать осложнения у людей, страдающих астмой и другими респираторными заболеваниями, а также затруднить видимость в затронутых районах. Отмечается, что подобное загрязнение особенно проблематично, учитывая ситуацию с коронавирусом, при котором во многих случаях наблюдаются проблемы с дыханием.
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