https://ria.ru/20200625/1573452054.html
СМИ: юго-восток США может накрыть крупнейшее за 50 лет облако пыли
Огромное облако пыли, которое движется из африканской пустыни Сахара, может на этой неделе накрыть юго-восточную часть США, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
2020-06-25T11:30
карибское море
сахара
сша
в мире
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https://ria.ru/20191023/1560070965.html
карибское море
сахара
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/106592/65/1065926514_0:83:1627:998_1400x0_80_0_0_98e4624aeadba4abf45ba7f1a97a6cd9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карибское море, сахара, сша, в мире