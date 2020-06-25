СМИ: юго-восток США может накрыть крупнейшее за 50 лет облако пыли

Пыль может вызвать осложнения у людей, страдающих астмой и другими респираторными заболеваниями, а также затруднить видимость в затронутых районах. Отмечается, что подобное загрязнение особенно проблематично, учитывая ситуацию с коронавирусом, при котором во многих случаях наблюдаются проблемы с дыханием.