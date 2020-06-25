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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573452015.html
На позицию общественных наблюдателей подали более 440 тысяч заявок
На сегодняшний день 440 тысяч заявок подано на позицию общественных наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции, сообщила секретарь ОП РФ Лидия... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
общественная палата рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лидия михеева, конституция рф, общественная палата рф

На позицию общественных наблюдателей подали более 440 тысяч заявок

11:30 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На сегодняшний день 440 тысяч заявок подано на позицию общественных наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"На сегодняшний день мы имеем более 440 тысяч заявок, люди подали заявления о том, что они желают стать общественными наблюдателями. Многие уже преступили к работе ",- сказала Михеева в ходе заседания рабочей группы по поправкам к Конституции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюЛидия МихееваКонституция РФОбщественная палата РФ
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