https://ria.ru/20200625/1573452015.html
На позицию общественных наблюдателей подали более 440 тысяч заявок
На сегодняшний день 440 тысяч заявок подано на позицию общественных наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции, сообщила секретарь ОП РФ Лидия... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:30
2020-06-25T11:30
голосование по поправкам в конституцию
лидия михеева
конституция рф
общественная палата рф
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https://ria.ru/20200625/1573451457.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия михеева, конституция рф, общественная палата рф