На Ямале число жертв коронавируса достигло 34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Скончавшаяся пациентка с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе провела на искусственной вентиляции легких 11 дней, ее состояние было осложнено сахарным диабетом и гипертонией, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поступила с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Течение болезни усложнили хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние ее ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью", - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.
Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 34.
За весь период в округе подтверждено 4 709 случаев COVID-19. За последние сутки выявлены 156 случаев заболевания, из них 22 с клинической формой – на производственных объектах и месторождениях в Новом Уренгое и Надымском районе. Из госпитализированных в данный момент 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, еще 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное, добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.