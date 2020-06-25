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Распространение нового коронавируса
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На Ямале число жертв коронавируса достигло 34
Скончавшаяся пациентка с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе провела на искусственной вентиляции легких 11 дней, ее состояние было осложнено... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:29
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новый уренгой, надымский район, общество

На Ямале число жертв коронавируса достигло 34

11:29 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Скончавшаяся пациентка с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе провела на искусственной вентиляции легких 11 дней, ее состояние было осложнено сахарным диабетом и гипертонией, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поступила с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Течение болезни усложнили хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние ее ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью", - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.
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Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в ЯНАО достигло 34.
За весь период в округе подтверждено 4 709 случаев COVID-19. За последние сутки выявлены 156 случаев заболевания, из них 22 с клинической формой – на производственных объектах и месторождениях в Новом Уренгое и Надымском районе. Из госпитализированных в данный момент 24 пациента находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, еще 15 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние большинства пациентов в стационарах врачи расценивают, как удовлетворительное, добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовый УренгойНадымский районОбщество
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