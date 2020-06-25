На Ямале число жертв коронавируса достигло 34

"В Новоуренгойской больнице скончалась пациентка 60 лет с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поступила с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Течение болезни усложнили хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние ее ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью", - цитирует Бучкову региональный оперативный штаб.