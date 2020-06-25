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В Кузбассе могут лишить лицензии золотодобытчиков из-за загрязнения реки
Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса готовит обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии у золотодобывающей компании ООО "Сисим" из-за... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:23
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
тисульский район
кемеровская область
происшествия
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тисульский район
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), тисульский район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе могут лишить лицензии золотодобытчиков из-за загрязнения реки

11:23 25.06.2020
680
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча золота. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса готовит обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии у золотодобывающей компании ООО "Сисим" из-за загрязнения реки Кия в Тисульском районе, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее местные СМИ со ссылкой на активистов из поселка Макаракский Тисульского района Кемеровской области сообщили, что в ночь на 22 июня золотодобытчики сбросили в реку Кия огромное количество глины, в результате чего вода стала желтой. Также в СМИ были опубликованы фото пожелтевшей реки.
"В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса готовят обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии золотодобывающей компании ООО "Сисим". Контроль состояния рек в Тисульском муниципальном округе ведется постоянно. Областные экологи регулярно проводят рейды на местах золотодобычи, в том числе по сообщениям жителей в социальных сетях", – говорится в сообщении.
Со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Высоцкого отмечается, что во время рейда выявлены нарушения правил охраны водного объекта со стороны ООО "Сисим".
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"Во-первых, компания не организовала отвод русла, и река Полуденный Кундат (приток Кундата) протекает практически через участок золотодобычи. Во-вторых, предприятие не оформило право пользования водным объектом", – пояснили в ведомстве.
Собеседница агентства уточнила, что Кундат – приток Кии, поэтому Кия загрязняется через Кундат и его притоки: Полуденный Кундат и Большой Кундат.
"Все это является еще и нарушениями лицензионного соглашения, поэтому информация, полученная во время рейда, будет направлена в Росприроднадзор, что может явиться основанием для прекращения действия лицензии", – приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого.
Подчеркивается, что наблюдение за чистотой рек и соблюдением природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями в Тисульском муниципальном округе областные экологи продолжат.
В пресс-службе прокуратуры региона в свою очередь добавили, что Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой информация о загрязнении реки направлена в контролирующие органы для проведения проверки.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Тисульский районКемеровская областьПроисшествия
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