В Кузбассе могут лишить лицензии золотодобытчиков из-за загрязнения реки

КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса готовит обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса готовит обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии у золотодобывающей компании ООО "Сисим" из-за загрязнения реки Кия в Тисульском районе , сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее местные СМИ со ссылкой на активистов из поселка Макаракский Тисульского района Кемеровской области сообщили, что в ночь на 22 июня золотодобытчики сбросили в реку Кия огромное количество глины, в результате чего вода стала желтой. Также в СМИ были опубликованы фото пожелтевшей реки.

"В министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса готовят обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии золотодобывающей компании ООО "Сисим". Контроль состояния рек в Тисульском муниципальном округе ведется постоянно. Областные экологи регулярно проводят рейды на местах золотодобычи, в том числе по сообщениям жителей в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Высоцкого отмечается, что во время рейда выявлены нарушения правил охраны водного объекта со стороны ООО "Сисим".

"Во-первых, компания не организовала отвод русла, и река Полуденный Кундат (приток Кундата) протекает практически через участок золотодобычи. Во-вторых, предприятие не оформило право пользования водным объектом", – пояснили в ведомстве.

Собеседница агентства уточнила, что Кундат – приток Кии, поэтому Кия загрязняется через Кундат и его притоки: Полуденный Кундат и Большой Кундат.

"Все это является еще и нарушениями лицензионного соглашения, поэтому информация, полученная во время рейда, будет направлена в Росприроднадзор, что может явиться основанием для прекращения действия лицензии", – приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого.

Подчеркивается, что наблюдение за чистотой рек и соблюдением природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями в Тисульском муниципальном округе областные экологи продолжат.