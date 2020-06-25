СП не нашла ответственного за достижение целей устойчивого развития

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России нет ответственного органа власти, который бы отвечал за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, говорится в отчете В России нет ответственного органа власти, который бы отвечал за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, говорится в отчете Счетной палаты

ЦУР были приняты ООН в 2015 году. Всего было определено 17 целей в области экономики, экологии и прав человека, которые должны позволить человечеству продолжить развитие без гуманитарных катастроф и в гармонии с окружающей средой.

"Система государственного управления Российской Федерации в целом способствует реализации Повестки устойчивого развития, но есть ряд проблем, которые необходимо решить. Одна из них – отсутствие механизмов распределения сфер ответственности. В результате по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определен ответственный, а непосредственно за комплексную реализацию целей формально никто не отвечает. Для того чтобы повысить эффективность работы по внедрению Повестки, нужно в первую очередь определить ответственный орган и наладить эффективное межведомственное взаимодействие", - говорится в докладе Счетной палаты.

Счетная палата рекомендует сделать Минэкономразвития ответственным за реализацию положений Повестки устойчивого развития.

Также счетная палата отмечает, что цели и задачи документов стратегического планирования соотносятся со всеми 17 ЦУР.

"Но при этом собрать Повестку для России, сказать, что мы понимаем, как достигать цели и как управлять системой, мы не можем. И главная причина этого заключается в отсутствии налаженного взаимодействия госорганов по реализации Повестки", - говорится в отчете.

По данным Счетной палаты, все заинтересованные стороны участвуют во внедрении Повестки устойчивого развития, при этом активность бизнес-сообщества (включая компании с госучастием), институтов гражданского общества и экспертного сообщества носит в основном инициативный характер. Информация о реализуемых мерах не систематизирована, оценка их вклада в достижение ЦУР на национальном уровне не выполняется.