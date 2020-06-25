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СП не нашла ответственного за достижение целей устойчивого развития
В России нет ответственного органа власти, который бы отвечал за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, говорится в отчете Счетной палаты. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:22
россия
счетная палата рф
оон
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, счетная палата рф, оон, экономика

СП не нашла ответственного за достижение целей устойчивого развития

11:22 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России нет ответственного органа власти, который бы отвечал за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, говорится в отчете Счетной палаты.
ЦУР были приняты ООН в 2015 году. Всего было определено 17 целей в области экономики, экологии и прав человека, которые должны позволить человечеству продолжить развитие без гуманитарных катастроф и в гармонии с окружающей средой.
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"Система государственного управления Российской Федерации в целом способствует реализации Повестки устойчивого развития, но есть ряд проблем, которые необходимо решить. Одна из них – отсутствие механизмов распределения сфер ответственности. В результате по 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определен ответственный, а непосредственно за комплексную реализацию целей формально никто не отвечает. Для того чтобы повысить эффективность работы по внедрению Повестки, нужно в первую очередь определить ответственный орган и наладить эффективное межведомственное взаимодействие", - говорится в докладе Счетной палаты.
Счетная палата рекомендует сделать Минэкономразвития ответственным за реализацию положений Повестки устойчивого развития.
Также счетная палата отмечает, что цели и задачи документов стратегического планирования соотносятся со всеми 17 ЦУР.
"Но при этом собрать Повестку для России, сказать, что мы понимаем, как достигать цели и как управлять системой, мы не можем. И главная причина этого заключается в отсутствии налаженного взаимодействия госорганов по реализации Повестки", - говорится в отчете.
По данным Счетной палаты, все заинтересованные стороны участвуют во внедрении Повестки устойчивого развития, при этом активность бизнес-сообщества (включая компании с госучастием), институтов гражданского общества и экспертного сообщества носит в основном инициативный характер. Информация о реализуемых мерах не систематизирована, оценка их вклада в достижение ЦУР на национальном уровне не выполняется.
"Государственные органы фрагментарно размещают в открытом доступе информацию о мерах, способствующих достижению ЦУР. Органы государственной власти слабо осведомлены о ЦУР. Это обусловлено отсутствием единой национальной информационной платформы о ЦУР и организованного медиаконтента в этой сфере", - отмечает ведомство.
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РоссияСчетная палата РФООНЭкономика
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