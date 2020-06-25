В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 20

ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Узбекистане , общее число умерших в результате заражения COVID-19 составило 20, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 6,99 тысячи, 19 пациентов скончались, 4,685 тысячи выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летняя женщина в Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, женщина 19 июня была госпитализирована с диагнозом "двусторонняя острая бронхопневмония", у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина в последние пять лет страдала легочными заболеваниями.

"Накануне состояние пациентки резко ухудшилось, она был переведена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.