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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 20
Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Узбекистане, общее число умерших в результате заражения COVID-19 составило 20, сообщила в четверг... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
узбекистан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, узбекистан, в мире

В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 20

11:22 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Узбекистане, общее число умерших в результате заражения COVID-19 составило 20, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 6,99 тысячи, 19 пациентов скончались, 4,685 тысячи выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летняя женщина в Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, женщина 19 июня была госпитализирована с диагнозом "двусторонняя острая бронхопневмония", у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина в последние пять лет страдала легочными заболеваниями.
"Накануне состояние пациентки резко ухудшилось, она был переведена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУзбекистанВ мире
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