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Три оппозиционные партии Армении создали рабочую группу для планирования
Три оппозиционные армянские партии – "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн" - договорились создать рабочую группу, которая должна заняться разработкой РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:21
дашнакцутюн
левон тер-петросян
роберт кочарян
серж саргсян
армения
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353
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дашнакцутюн, левон тер-петросян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире

Три оппозиционные партии Армении создали рабочую группу для планирования

11:21 25.06.2020
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© Depositphotos / Saiko3pЗдание правительства Республики Армения в ночное время
Здание правительства Республики Армения в ночное время
© Depositphotos / Saiko3p
Здание правительства Республики Армения в ночное время. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Три оппозиционные армянские партии – "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн" - договорились создать рабочую группу, которая должна заняться разработкой программы совместных действий, сообщает официальный сайт партии "Дашнакцутюн".
Отмечается, что встреча лидеров партий "Процветающая Армения" (Гагика Царукяна), "Родина" (Артура Ванецяна) и представителя верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (Ишхана Сагателяна) состоялась в среду, 24 июня.
"На встрече были обсуждены внутриполитическая ситуация в Армении и пути восстановления в стране конституционного порядка. Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и "дорожную карту" совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги", - говорится в сообщении.
Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией "Мой шаг" проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены Конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей.
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
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Оппозиционные парламентские фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" назвали проект поправок антиконституционным и отказались участвовать в обсуждениях и голосовании. Венецианская комиссия Совета Европы выразила сожаление в связи с тем, что предложение о поправках в конституцию было внесено в парламент Армении в день принятия ею заключения. Она отмечает, что "предложения не соответствует рекомендациям, изложенным в мнении Венецианской комиссии".
"Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. Партия является членом Социнтерна. В период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте текущего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132. Партия "Родина" была создана в 2020 году перешедшим в оппозицию бывшим директором Службы национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном.
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ДашнакцутюнЛевон Тер-ПетросянРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияВ мире
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