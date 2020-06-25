В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сбой в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию был вызван пиком нагрузки, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию доступно для жителей Москвы Нижегородской области с 25 по 30 июня на специально созданном портале. В первые часы голосования пользователи пожаловались на сбой в его работе.

"Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании", - сказал Лопатин.

Сейчас работа сайта полностью восстановлена, добавил он.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух также отметил, что сбой в работе сайта мог быть вызван наплывом желающих проголосовать, и добавил, что техника должна быть рассчитана на такие ситуации.