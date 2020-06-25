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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Среди выявленных случаев коронавируса в Калининградской области - один семилетний ребенок, который заразился от родственника, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:19
2020-06-25T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
светлогорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, светлогорск
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости.
Среди выявленных случаев коронавируса
в Калининградской области
- один семилетний ребенок, который заразился от родственника, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 17 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших - один ребёнок семи лет, выявлен при обследовании по контакту с заболевшим родственником. Один инфицированный выявлен при обследовании в условиях обсервации, куда был помещён после возвращения из рейса", - рассказали в оперштабе.
По данным штаба, среди подтверждённых случаев четверо выявлены без проявлений по результатам лабораторных обследований. Преимущественно, это контактные лица в семье и по месту работы заболевших, 13 заболевших выявлены на фоне клинических симптомов, у семерых из них диагностирована пневмония. Выписаны из стационаров 16 человек.
"Светлогорский социальный центр "Мечта" вновь приступил к исполнению своего прямого функционала. Обсерватор там перестал работать, была проведена полная дезинфекция помещений, все постояльцы "Мечты" вернулись на свои места", - добавили в оперштабе.
В регионе в режиме обсерватора продолжают работать три учреждения на 126 мест — два в Светлогорске
, один в городе Немане.
Всего на 25 июня на COVID-19 обследовано 83,2 тысячи человек. Выявлено 2373 случая заражения, 1 356 человек из них выздоровели, скончались 38. Остаются под медицинским наблюдением 3407 человек, в том числе 67 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.