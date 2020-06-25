https://ria.ru/20200625/1573451326.html
В Подмосковье за сутки выздоровели 1414 пациентов с коронавирусом
Более 1,4 тысячи пациентов завершили лечение от коронавируса в Подмосковье за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:18
2020-06-25T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200625/1573451045.html
московская область (подмосковье)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество