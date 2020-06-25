Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573451326.html
В Подмосковье за сутки выздоровели 1414 пациентов с коронавирусом
Более 1,4 тысячи пациентов завершили лечение от коронавируса в Подмосковье за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://ria.ru/20200625/1573451045.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1400x0_80_0_0_7c3b6e42b13911e98b3bbffcd88d6912.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_2db939b1f5525effc7df22aad2d51549.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_643:0:2690:2047_1400x0_80_0_0_16a02818683aca23d0425463167d99a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье за сутки выздоровели 1414 пациентов с коронавирусом

11:18 25.06.2020
318
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов завершили лечение от коронавируса в Подмосковье за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
"В Московской области еще 1414 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Москва
Вчера, 11:13Распространение нового коронавируса
В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 29 002 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Москва
В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Врач скорой помощи
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
Дети отдыхают в парке на Крымской набережной в Москве
В субботу в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Нижний Новгород
В Нижегородской области число жертв коронавируса достигло 212
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Машина скорой помощи
На Ямале число жертв коронавируса достигло 34
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве 926 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Дети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Ученик перед началом единого государственного экзамена
В Рособрнадзоре оценили готовность регионов к ЕГЭ
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В ВС Украины выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
Лента новостейМолния