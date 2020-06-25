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В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить за памятной датой 3 сентября не только окончание Второй мировой войны, но и "день РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:16
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япония
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северная корея, владимир путин, франция, япония, общество

В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией

11:16 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить за памятной датой 3 сентября не только окончание Второй мировой войны, но и "день победы над милитаристской Японией", сообщил РИА Новости соавтор законопроекта Алексей Корниенко.
Текст законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается изменить наименование дня воинской славы России "3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта поясняют, что в нынешней формулировке действующего закона не отражена суть победы, связанной с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии и историческим празднованием этого события 3 сентября, что вызывает вопросы и недоумение у граждан, в том числе специалистов-историков. Поэтому, считают парламентарии, закон "О днях воинской славы и памятных датах России" неполно отражает суть победы над милитаристской Японией и ущемляет конституционные права и достоинство граждан России.
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"В данном федеральном законе отсутствуют ключевые слова "победа над милитаристской Японией". Граждан России данный федеральный закон лишает права на историческую память и победу, одержанную в сентябре 1945 года", - говорится в материалах.
Отмечается, что в адрес депутатов Государственной думы и представителей иных органов государственной власти России граждане как лично, так и от лица общественных объединений неоднократно направляли обращения с просьбами включить день победы над милитаристской Японией в число дней воинской славы.
"Данная инициатива крайне важна для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости, обеспечения должного уважения к нашим предкам", - говорится в пояснительной записке.
Депутаты также указывают на то, что ведущую роль СССР в победе над милитаристской Японией признали многие руководители государств, в частности, Австралии, Новой Зеландии, Канады, КНР, Северной Кореи, Северного Вьетнама, Индонезии, Франции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Как отмечали авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.
Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР.
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Северная КореяВладимир ПутинФранцияЯпонияОбщество
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