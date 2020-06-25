В Нижегородской области число жертв коронавируса достигло 212

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Количество жителей Количество жителей Нижегородской области , больных коронавирусом и скончавшихся в больницах, увеличилось до 212 человек, число заразившихся выросло почти до 16,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По данным на 25 июня в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 16 414 человек. Число летальных случаев от коронавируса достигло 212. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 900 пациентов проходят лечение в больницах, 9 человек находятся в обсерваторах.

Выздоровели 9 592 жителя региона, то есть 58,4% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны еще 103 нижегородца, переболевших COVID-19.

Тесты на коронавирус, по данным на 25 июня, сдали 361 979 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 6 245 человек.