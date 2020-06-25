https://ria.ru/20200625/1573451141.html
В Нижегородской области число жертв коронавируса достигло 212
Количество жителей Нижегородской области, больных коронавирусом и скончавшихся в больницах, увеличилось до 212 человек, число заразившихся выросло почти до 16,5 РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:16
2020-06-25T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости.
Количество жителей Нижегородской области
, больных коронавирусом
и скончавшихся в больницах, увеличилось до 212 человек, число заразившихся выросло почти до 16,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 25 июня в регионе подтверждено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 16 414 человек. Число летальных случаев от коронавируса достигло 212. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 900 пациентов проходят лечение в больницах, 9 человек находятся в обсерваторах.
Выздоровели 9 592 жителя региона, то есть 58,4% от общего числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выписаны еще 103 нижегородца, переболевших COVID-19.
Тесты на коронавирус, по данным на 25 июня, сдали 361 979 жителей Нижегородской области, за минувшие сутки в регионе протестированы 6 245 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.