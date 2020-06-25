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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Прирост новых случаев коронавируса в Москве с начала недели снизился более чем на четверть, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
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В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса

11:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прирост новых случаев коронавируса в Москве с начала недели снизился более чем на четверть, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 40,6% среди новых выявленных случаев – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 11,4% - от 66 до 79 лет, еще 8,1% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших – дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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