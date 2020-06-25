В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Ингушетии превысило 2,9 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2889 случаев заражения коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 2916 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели за сутки 20 пациентов, всего 2393 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 246 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 105, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6870 человек, остаются под наблюдением 432 человека, в том числе 186 – в условиях самоизоляции на дому.