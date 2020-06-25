https://ria.ru/20200625/1573450944.html
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ингушетии превысило 2,9 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:11
2020-06-25T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 25 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом
в Ингушетии
превысило 2,9 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2889 случаев заражения коронавирусом, скончались 67 человек, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2916 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели за сутки 20 пациентов, всего 2393 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 246 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 105, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6870 человек, остаются под наблюдением 432 человека, в том числе 186 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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