В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Часть избирателей попытались проголосовать дистанционно раньше времени, ошибочно думая, что электронное голосование начинается с 8 утра, хотя официально оно стартует с 10, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя общественной палаты Часть избирателей попытались проголосовать дистанционно раньше времени, ошибочно думая, что электронное голосование начинается с 8 утра, хотя официально оно стартует с 10, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя общественной палаты Москвы , куратор электронного штаба Алексей Венедиктов

"Очень многие люди думали, что электронное голосование начнется сегодня с 8 утра, а оно начинается с 10 утра. Мы получили сотни попыток проголосовать после 8 утра", - рассказал Венедиктов.

Он отметил, что каждому попытавшемуся проголосовать раньше времени всплыло напоминание, что электронное голосование начнётся в 10 утра.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 по 30 июня.