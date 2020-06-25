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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573450841.html
В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Часть избирателей попытались проголосовать дистанционно раньше времени, ошибочно думая, что электронное голосование начинается с 8 утра, хотя официально оно... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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конституция рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию

11:10 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Часть избирателей попытались проголосовать дистанционно раньше времени, ошибочно думая, что электронное голосование начинается с 8 утра, хотя официально оно стартует с 10, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя общественной палаты Москвы, куратор электронного штаба Алексей Венедиктов.
"Очень многие люди думали, что электронное голосование начнется сегодня с 8 утра, а оно начинается с 10 утра. Мы получили сотни попыток проголосовать после 8 утра", - рассказал Венедиктов.
Конституция РФ
Вчера, 10:58Голосование по поправкам в Конституцию
В Нижегородской области стартовало электронное голосование по Конституции
Он отметил, что каждому попытавшемуся проголосовать раньше времени всплыло напоминание, что электронное голосование начнётся в 10 утра.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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