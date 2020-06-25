https://ria.ru/20200625/1573450841.html
В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Часть избирателей попытались проголосовать дистанционно раньше времени, ошибочно думая, что электронное голосование начинается с 8 утра, хотя официально оно... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:10
2020-06-25T11:10
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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нижегородская область
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
2020-06-25T11:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, общество