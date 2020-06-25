В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом

"За последние сутки скончались еще три человека с коронавирусом", - говорится в сообщении. Это мужчины от 68 до 79 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеванием почек и атеросклерозом. "Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 100 человек", - отмечается в сообщении.