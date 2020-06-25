"Росатом" организовал голосование на всех стройплощадках за рубежом

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росатом организовал голосование по поправкам в Конституцию РФ на всех своих строительных площадках за рубежом, оно идет активно, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев

"Нам предоставлен широкий инструментарий участия в голосовании... Конечно, организовано голосование и на всех 10 зарубежных строительных площадках Росатома. Оно уже активно идет в соответствии с действующим законодательством", — сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.