В Кабардино-Балкарии умер еще один пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 25 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии , общее число умерших в республике выросло до 49, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 48 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – мужчина 1938 года рождения, проживавший в городе Баксан", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 70 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4726. Выздоровели за сутки 98 человек, всего выздоровевших в регионе - 2945.

В госпиталях находятся 1374 человека, из которых 57 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1562 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1610 человек, имевших контакты с зараженными людьми.