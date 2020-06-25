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В Кабардино-Балкарии умер еще один пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 49, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:23
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество

В Кабардино-Балкарии умер еще один пациент с коронавирусом

11:07 25.06.2020 (обновлено: 11:23 25.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НАЛЬЧИК, 25 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 49, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 48 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один человек – мужчина 1938 года рождения, проживавший в городе Баксан", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 70 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 4726. Выздоровели за сутки 98 человек, всего выздоровевших в регионе - 2945.
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В госпиталях находятся 1374 человека, из которых 57 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1562 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 1610 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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