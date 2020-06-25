На Украине хотят увеличить штрафы за оскорбление полицейских

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в стране планируют увеличить штрафы за оскорбление полицейских и намерены ввести дополнительную ответственность за использование газовых баллончиков.
"После событий под судом у (экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея – ред.) Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции. То есть обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты. Но когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это уже не мирная акция протеста. Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - сказал Геращенко в интервью агентству "РБК-Украина".
Ранее у здания Шевченковского суда в Киеве, где избирали меру пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Стерненко по делу об убийстве произошла драка между полицейскими и митингующими. После драки задержали пять человек. Стерненко в итоге отправили под домашний арест на 60 дней.
В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение и умер. Пресс-центр Службы безопасности Украины 11 июня сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
* Запрещенная в России экстремистская организация.