На Украине хотят увеличить штрафы за оскорбление полицейских

В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение и умер. Пресс-центр Службы безопасности Украины 11 июня сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.