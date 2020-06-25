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В Саратове школьнику, обвиняемому в подготовке убийства, продлили арест
Волжский районный суд Саратова продлил домашний арест одному подростку, обвиняемому в подготовке массового убийства в школе, а второму - запрет определенных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
саратов
происшествия
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РИА Новости
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В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
Два подростка задержаны в Саратове по подозрению в подготовке массового убийства в одном из учебных учреждений региона. Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ. У школьников был тайник на территории одного из заброшенных бомбоубежищ. В тайнике, как уточняется, был спрятан обрез охотничьего ружья. Подростки планировали масштабное нападение с применением не только огнестрельного оружия, но и взрывчатых веществ. Они поставили себя задачу убить около 40 человек. Подростки задержаны. Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК России. Мотивы школьников не известны.
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РИА Новости
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саратов, происшествия

В Саратове школьнику, обвиняемому в подготовке убийства, продлили арест

11:01 25.06.2020
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова продлил домашний арест одному подростку, обвиняемому в подготовке массового убийства в школе, а второму - запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу, но областной суд затем освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
15 июня, 17:24
Омбудсмен рассказала о подростке, планировавшем нападение в Волгограде
"Одному продлен домашний арест на два месяца, а всего до шести месяцев, то есть до 25 августа. Второму продлен срок применения меры пресечения в виде запрета определенных действий также на два месяца, а всего до шести, то есть до 25 августа", - сказала собеседница агентства.
Оба школьника обвиняются по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя ранее сообщила, что подростки и их семьи не состояли на профилактическом учете, но, со слов их родителей, мальчики подвергались давлению со стороны сверстников. Подростки заявили ей в СИЗО, что никого убивать не собирались и не понимают, как могли ранее сказать обратное на камеру. А зампреду общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) области Николаю Скворцову мальчики рассказали, что оперативники задержали их в бомбоубежище во время игры с ружьем без патронов.
Автомобиль Следственного комитета России
23 июня, 09:20
В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовПроисшествия
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