В Саратове школьнику, обвиняемому в подготовке убийства, продлили арест

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Волжский районный суд Саратова продлил домашний арест одному подростку, обвиняемому в подготовке массового убийства в школе, а второму - запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.

ФСБ ранее рассказала о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Мальчиков, которые, по данным ведомства, состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств, задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез ружья. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Обоих 26 февраля заключили под стражу, но областной суд затем освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом.

"Одному продлен домашний арест на два месяца, а всего до шести месяцев, то есть до 25 августа. Второму продлен срок применения меры пресечения в виде запрета определенных действий также на два месяца, а всего до шести, то есть до 25 августа", - сказала собеседница агентства.

Оба школьника обвиняются по статье УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух и более лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.